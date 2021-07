Nieuwe stemronde voor investeringsplan centrum Waalwijk: komt de drie ton er nu wel?

De plannen liggen er al jaren. In 2018 leek het er op dat de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) er zou komen. Groot was dan ook de teleurstelling toen de oprichting van de bedrijvenzone het destijds niet haalde. Onvoldoende ondernemers en vastgoedeigenaren brachten hun stem uit, terwijl er minimaal een meerderheid nodig was.

Anders aanpakken

Dat gaat dit keer niet gebeuren, verzekert Peter Plaisier, voorzitter van het centrummanagement in Waalwijk. ,,We hebben ervan geleerd en pakken het nu anders aan.” Een communicatiebureau is ingeschakeld om ondernemers en vastgoedeigenaren warm te maken voor de BIZ. En winkelketens worden nadrukkelijk benaderd, want daar ging het vooral mis, zegt Plaisier. Zelfstandige ondernemers stemmen wel, bij grote ketens belandt een envelop met een stembiljet al snel ergens op een bureau.

Drie ton

Wanneer de BIZ genoeg stemmen haalt, is er jaarlijks een kleine drie ton om te investeren in het centrum. Denk aan meer groen en meer evenementen, ook overdag. De BIZ vervangt de reclamebelasting en brengt meer geld op omdat bij reclamebelasting alleen ondernemers meebetalen. Bij de BIZ betalen ook vastgoedeigenaren van panden in het centrum mee.

Het gaat om ondernemers en vastgoedeigenaren in het winkelrondje van Waalwijk, het gebied tussen de ‘paaltjes’. Ondernemers die net buiten dat centrumgebied zitten, hoeven niet mee te betalen, dat is bij reclamebelasting nog wel het geval.

Plaisier twijfelt er niet aan of vastgoedeigenaren voor de BIZ stemmen. ,,Dat was vorige keer ook al. We werken nu ook goed samen, het is alleen fijn als we het vastleggen in een regeling zodat we zekerheid hebben voor een aantal jaar.”

Stemming in oktober

De stemming voor de BIZ vindt plaats in oktober. Partijen hebben vier weken de tijd om hun stembiljet in te vullen. Wanneer een meerderheid wordt gehaald, kan de BIZ per 1 januari beginnen.

De BIZ wil aan de slag met onder meer het uitvoeren van de centrumvisie die in 2017 al door Waalwijk werd vastgesteld. Het centrum van Waalwijk trekt nog altijd te weinig bezoekers, te veel panden staan leeg. Dat moet veranderen.