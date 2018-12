Nieuwe studio voor Langstraat Media: steun voor verhuizing

Toch géén vleermui­zen in Roze Kasteel, renovatie kan starten

11 december DRUNEN - Twee weken geleden was het nog een vraag: zitten er nu wel of niet vleermuizen in het Roze Kasteel op Landgoed Steenenburg in Drunen, het voormalige Land van Ooit. Nu is de vraag beantwoord: er zitten géén vleermuizen.