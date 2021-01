Nieuwe uitspraak rond stikstof raakt ook de GOL

‘Bommetje’ onder inspraak GOL-plan­nen door uitspraak Europese Hof

8:28 DEN HAAG/DE LANGSTRAAT – De Raad van State gaat onderzoeken of een kersverse uitspraak van het Europese Hof van Justitie over gaten in de inspraakprocedures bij Nederlandse (wegen)bouw- en milieuprojecten, gevolgen heeft voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).