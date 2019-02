Nieuwe vloer voor winkelcentrum De Els in Waalwijk

Het vervangen van de vloer is het sluitstuk van een grootscheepse renovatie. Twee jaar geleden werd het winkelcentrum al voor 4, 5 miljoen euro opgeknapt. Het vervangen van de vloer werd destijds niet meteen meegenomen omdat niet duidelijk was of daar voldoende budget voor was. Een nieuwe vloer bleef echter op het wensenlijstje van de winkeliers staan. De oude vloer is beschadigd en er zitten scheuren in. De nieuwe vloer, bestaande uit vierkante grijze tegels, kost een kleine 300.000 euro. De kosten zijn voor rekening van de pandeigenaren.