Nieuwendijkse (50) zonder rijbewijs veroorzaakt ongeluk op A27 bij Raamsdonksveer

LANGS DE A59 Voor een vette hap en de laatste nieuwtjes: snel even naar Henri en Saskia Koks in Vlijmen

26 juli VLIJMEN - Als manneke hielp Henri Koks zijn vader al mee in de friettent. Pinnetjes in de olie gooien,daarna de bruin-gebrande rakkers er weer uit halen. Nu, ruim een halve eeuw later, doet hij dat nog altijd. Halte twee in de zomerserie van markante plekken Langs de A59.