Nieuwjaarsborrel voor honden in Heusdens café met een wel heel speciale menukaart

Op tafel staan etagères met hondensnacks en de bakken met water zijn niet aan te slepen. Het initiatief voor deze 'Doggy New Year' komt van Braaaf, leverancier van hondenproducten aan dierenspeciaalzaken. ,,In januari zijn er veel nieuwjaarsborrels en we vinden dat honden ook het nieuwe jaar in moeten luiden", vertelt Braaaf eigenaar Dennis Döll. ,,Een hond is zoveel meer dan alleen een huisdier dus wilden we graag een uniek evenement voor de dieren organiseren."

Speciaal hondenmenu in café

Dat kan niet anders dan bij Café Kareltje, die een speciaal hondenmenu op de kaart heeft. Viervoeters krijgen daar een speciale behandeling. ,,Onze gasten krijgen een nootje bij de borrel, de hondjes altijd een bakje water en hondensnacks", vertelt uitbater Theo van Loon. Theo's hond Kareltje is de naamgever van het café. ,,Die is hier ook altijd te vinden, honden zijn hier altijd welkom. We hebben zelfs een gerecht voor honden op de kaart staan met kip en snacks. Én we serveren reuzentosti's met een hondenpoot erop."

De Engelse springerspaniel Queeny van zeven maanden ligt uitgestrekt op de grond om zich heen te kijken. Samen met baasje Nina Ophorst (10 jr) is ze op de borrel afgekomen. ,,Dit is echt typisch iets voor het café, ze zijn hier heel hond vriendelijk. We wonen in de vesting en kunnen niet voorbij Kareltje wandelen zonder even naar binnen te gaan. Queeny weet dat ze hier altijd wat lekkers krijgt."

Dog Heaven

Vanaf het begin is de samenwerking tussen Braaaf en Café Kareltje een 'match made in dog heaven'. ,,We waren er meteen voor in en zoals je aan de drukte kunt zien is het een succes", zegt Van Loon. Döll had de drukte niet verwacht. ,,We wisten door de aanmeldingen op Facebook dat er ongeveer dertig mensen zouden komen, maar het is dubbele geworden. We willen volgend jaar weer het nieuwe jaar hier inluiden met de viervoeters en hun baasjes."

Chihuahua Chloé van één jaar proost samen met baasje Shania van der Spruijt (11 jr) op het nieuwe jaar. ,,We hebben geproost op een gezond leven", vertelt Shania. Beiden genieten ze van de borrel, viervoeter Chloé misschien nog wel het meest. ,,Ze vindt het hier geweldig. Al die snoepjes op tafel, ze heeft er al heel wat op. Een beetje verwennen mag wel toch?"

Volledig scherm Puppy Chili proeft de brokjes van Braaaf © Sydney Douwes