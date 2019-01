Nieuwjaarsduik Andel weer professioneler aangepakt

ANDEL - Echt aangenaam is het niet op het Andels Strandje. Miezerige regen en een guur windje. Toch zijn er best veel mensen afgekomen op de inmiddels ook in Andel traditie geworden nieuwjaarsduik, zowel kijkers als deelnemers.

De organisatie is ook weer professioneler aangepakt. De Hoge Maasdijk is afgesloten en er zijn kraampjes geplaatst waar warme worst, erwtensoep en chocolademelk verkrijgbaar is. Ook is er muziek.

Het aantal deelnemers dat zich, getooid met oranje muts, inschrijft om een duik te nemen, is gelijk aan vorig jaar: zo'n vijftig personen, jong en oud. Niet alleen uit Andel, maar ook uit de omgeving. De organisatoren zijn er blij mee. Sommigen doen voor het eerst mee, anderen hebben er ervaring mee. ,,Of ik echt zin heb? Een frisse duik vind ik wel lekker", zegt Arnoud Verhoeven die vorig jaar ook mee deed.

Warming-up

Vanaf de dijk kijkt het publiek, veelal dik aangekleed, toe hoe de deelnemers zich op het strandje gereed maken. ,,Lijkt me toch best fris", merkt iemand op. Tegen de klok van één uur zijn de deelnemers op het strandje er klaar voor. Voordat het startsein voor de duik gegeven wordt, is er eerst de warming-up.

Even later wordt afgeteld en klokslag één uur rent men het water in. Veelal maar voor een paar tellen. Stoer is het wel. ,,Het viel me best mee", reageert Tim Tankens. Snel kleedt men zich weer aan, neemt een oorkonde in ontvangst en om warm te worden een kop warme erwtensoep. De organisatoren zijn tevreden.

Jong en oud rennen naar het water.