Nieuwjaarsduik in Andel op een andere plek succesvol

ANDEL - Ze staan te trappelen van ongeduld: de deelnemers aan de nieuwjaarsduik in Andel. Maar het aftellen, voordat ze de Afgedamde Maas in mogen, laat nog even op zich wachten. Tot kort voor de klok van één uur melden zich nieuwe deelnemers. Dit keer niet op het Andelse strandje, maar op het strand bij Camping de Hoge Waard, buiten het dorp.

Wellicht is dat ook de reden dat er minder deelnemers uit Andel zelf zijn. Over het aantal deelnemers hebben de initiatiefnemers Richard Kamphuis en Carmen Schulte, de beheerders van de camping, niet te klagen. Rond de tachtig deelnemers schrijven uiteindelijk in. En dat is meer dan vorig jaar.

Het beheerderskoppel heeft de organisatie overgenomen van de groep die de duik andere jaren op het strandje in het dorp organiseerde.

Quote Weet je, het is voor mij de eerste keer dat ik dit doe. Ik ben benieuwd Peter van Wijgerden, Deelnemer nieuwjaarsduik Andel

Opvallend veel deelnemers dus van buiten Andel. Peter van Wijgerden uit Bruchem is er één van. ,,Wij zijn hier met een groep van 27 personen uit de Bommelerwaard. We zijn gesponsord voor een project in Bolivia waarvoor we 5000 euro hebben opgehaald” Hij vindt het best spannend om het grijze water in te gaan.,,Weet je, het is voor mij de eerste keer dat ik dit doe. Ik ben benieuwd.”





Volledig scherm Een gezellige drukte bij de nieuwjaarsduik in Andel. © Teus van Tilborg

Gespannen staan de deelnemers, jong en oud, aan de waterkant als Kamphuis begint af te tellen. Iedereen telt mee en dan is het zover: de duik in het water waar het allemaal omdraait. De meesten zijn zo terug, sommigen blijven wat langer. Van Wijgerden is snel terug. ,,Het viel mee. Het stelt niet veel voor.”

Quote Het was kouder dan vorig jaar. Het is hartstikke leuk hier. Ik ga deze duik promoten Peter Tankens, Deelnemer nieuwjaarsduik Andel

Andelnaar Peter Tankens reageert anders. ,,Het was kouder dan vorig jaar." Hij is enthousiast over de nieuwe locatie.,,Het is hartstikke leuk hier. Ik ga het promoten."