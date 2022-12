Nieuwjaarsduiken in De Langstraat? Hier kun je terecht

Nieuwkuijk : RopaRun Team Nieuwkuijk en carnavalsvereniging Knotwilgendam houden 1 januari een nieuwjaarsduik in de Nieuwkuijkse Wiel aan de Badweg in Nieuwkuijk. Om precies 12.00 uur rennen de deelnemers het water in. Inschrijven, deelname kost 7,50 euro, kan tot een half uur voor de start. De opbrengst komt geheel ten goede aan RopaRun Team Nieuwkuijk, dat zich inzet voor de strijd tegen kanker.

Waalwijk: Ook bij Het Hoefsven in Waalwijk plonsen de deelnemers om precies 12.00 uur het koude water in. Als iedereen komt die zegt dat hij ‘geïnteresseerd’ is, doen er zondag zo'n 75 zwemmers mee, zegt mede-organisator en fysiotherapeut Rob Vermeulen. ,,Maar ik denk dat het er zo'n 25 zullen zijn.” Zelf doet Vermeulen in ieder geval mee, zegt hij. ,,Het is goed om je lichaam af en toe uit te dagen.”

Met een man of tien plaatsen we een kerstboom onder water. Dat doen we voor de visjes.

Drunen: Bij de afgraving in Drunen dit keer geen georganiseerde nieuwjaarsduik. Diving-Centre De Langstraat heeft er onvoldoende tijd voor gehad. ,,Volgend jaar weer", zegt duiker Richard de Hart. Zelf gaat De Hart zondag om 12.00 uur wel het water in, mét kerstboom. ,,Met een man of tien plaatsen we een kerstboom onder water. Dat doen we voor de visjes.” De vissen kunnen er in april, mei veilig hun eitjes in leggen, zegt De Hart. ,,De snoeken kunnen er dan niet bij. De takken van een kerstboom zijn veel te scherp.”