Nieuwjaarstraditie in Veen houdt al twintig jaar stand

De auto's worden het liefst aangestoken in het midden van het dorp : op de kruising van de Witboomstraat, de Mussentiend en de Van der Loostraat. Deze kruising heet in de volksmond dan ook ‘het Kruis’. De auto's worden naar de kruising gereden terwijl ze volgeplakt zijn met in benzine gedrenkte lappen en worden in brand gezet.

Het COT deed in 2005 onderzoek naar het Brabantse dorp. Volgens het onderzoek is Veen van oudsher een ‘arbeidersdorp', waar bittere armoede bestond. Volgens het COT ligt veel in handen van succesvolle handelaren en handelsfamilies. De autobranden zijn volgens Veense bewoners, die geciteerd worden in het onderzoek, heel simpel te verklaren. ,,We werken 365 dagen en nachten, op zondag na dan, keihard en dan komt de burgemeester ons vertellen wat we die ene nacht wel en niet mogen doen op die kruising? Dat kunnen we dan ook wel zelf. Op die ene avond stoken we dus.” En daar houden de Veense bewoners zich nog steeds aan.