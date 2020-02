Nieuwkuijk krijgt weer een restaurant

Diner Quartier wordt een Frans Aziatisch restaurant. Gekozen is voor een formule met onbeperkt eten, waarbij de bezoekers steeds kunnen kiezen voor één gerecht per ronde. Volgens Hu is het de bedoeling dat de menukaart volgende week klaar is. De bedoeling is dat het restaurant zes dagen per week vanaf 16.30 uur open gaat. Het is op dinsdag gesloten.