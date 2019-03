Nieuwkuijkers vol elan aan de slag met hun eigen dorp

Premier League Darts Van Gerwen lijdt eerste puntenver­lies, 'Barney’ hekkenslui­ter

28 februari Michael van Gerwen heeft zijn eerste punten verspeeld in de Premier League Darts. De Nederlandse wereldkampioen én nummer één van de wereld verloor van James Wade: 3-7. Mighty Mike blijft met zes punten wel aan kop in de Premier League. Raymond van Barneveld verloor van Michael Smith (4-7) en is nu hekkensluiter.