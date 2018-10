Nieuwkuijks bedrijf Eyelove doet goede zaken in België

'Liever geen windmolen in woonkamer, wel in achtertuin'

11:52 WAALWIJK/NIEUWEGEIN - Eneco combineert in Nieuwegein al windmolens met industrie. In aanloop naar de plaatsing van nieuwe windmolens in Haven Acht nam een delegatie van de gemeente Waalwijk en Aalburg, de klankbord-groep en geïnteresseerde bewoners er afgelopen weekeinde een kijkje.