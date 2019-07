Nieuwkuijksestraat in de schijnwerpers: Start van het imperium Mol-Pauwels

'Reeds was de lijkkist op de baar gezet en maakte de stoet (...) zich gereed de tocht naar de kerk aan te vangen, waar om tien uur de lijkdienst zou worden gehouden, toen de zoon van Simon, bijgenaamd de Stoker, in de plechtigheid stoornis bracht door de tijding, dat de Heidijk groot gevaar liep en op het punt stond te bezwijken. De consternatie was zó groot, dat de begrafenisplechtigheid voorlopig werd gestaakt, dat het lijk voor de deur bleef staan en eenieder in allerijl naar huis of naar de dijk snelde. (...) Later die dag, op 28 december 1880, wordt Pieter Pauwels alsnog naar zijn laatste rustplaats gebracht'.