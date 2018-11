Nieuwste deel Historische Reeks: ‘variëteit aan verhalen over tijd van wederopbouw’

De presentatie heeft plaats in het dorpshuis in Meeuwen. De 300 pagina’s tellende uitgave gaat 20 euro kosten en zal verkrijgbaar zijn in de boekhandel.

Deel 27 bevat volgens de stichting Historische Reeks ‘een variëteit aan verhalen’ uit de genoemde periode, waarbij vrijwel elke plaats uit de regio aan bod komt. Verhalen over hoe jonge mensen hun vrije tijd doorbrachten, over militaire acties in Nederlands-Indië, over landbouwers in Sleeuwijk en Uppel, over de wederopbouw na de verwoestingen in bijvoorbeeld Babyloniënbroek, Drongelen en Dussen.

Watersnood