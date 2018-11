Nieuwste model vispassage in Almkerk waakt over waterkwaliteit en soort vissen

Door de digitale apparatuur op de vislift worden gegevens over de waterkwaliteit en over de passerende vissen gemeten en rechtstreeks bij de meldkamer van Waterschap Rivierenland in Tiel uitgelezen. Ook wordt voor iedere vissoort die de passage inzwemt, de stroomsnelheid via de automatiseerde schuif aangepast. ,,Doordat we direct de waterkwaliteit meten, weet je meteen als ergens bijvoorbeeld mest wordt geloosd.”