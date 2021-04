Nikki van Laar uit Waspik: een miss met een missie

Als kind viel Nikki niet op: ze was rustig en bij vlagen zelfs verlegen. Ook in haar tienerjaren stond ze nooit op de voorgrond. Het was dan ook een grote verrassing toen ze vorig jaar op Instagram benaderd werd door Jolijn van den Broek, finaliste van Miss Teen of Noord-Brabant 2019 om mee te doen aan de verkiezing. “Ik was echt verbaasd; ik heb mezelf nooit bekeken als ‘beauty’ en het eerste wat ik deed was dan ook checken of het niet om een grap ging. Dat bleek niet het geval. Ik besloot ervoor te gaan, hoewel het me erg spannend leek.”