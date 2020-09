Niks te redden bij brand stroomhuisje? Dan neemt de brandweer nul risico

Verkeer Altenaweg in Waalwijk tijdelijk stil door inschat­tings­fout vrachtwa­gen­chauf­feur

11 september WAALWIJK - Een vrachtwagenchauffeur is vrijdagmiddag in de problemen gekomen aan de Altenaweg in Waalwijk. De bestuurder schatte in dat hij met zijn voertuig onder een brug door kon rijden, maar dat bleek niet te passen. De balken vlak voor de brug bleken niet hoog genoeg om onder door te rijden.