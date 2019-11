‘Niks van waar dat carillon Lips zou zijn verkocht’

Wärtsilä en de gemeente Heusden zijn nog volop in gesprek over een nieuwe plek voor het zogeheten Lips-carillon, jarenlang blikvanger bij de Lips-fabrieken in Drunen. Waar de gesprekken precies over gaan, dat houden de betrokkenen voorlopig nog even voor zich. Maar één ding is zeker, de geruchten dat het carillon door Wärtsilä zou zijn verkocht aan ‘een derde’ verwijst een woordvoerster van het bedrijf naar het rijk der fabelen. ,,Vreemd hoe zo'n gerucht de wereld in komt.”