NIOD doet geen onderzoek naar verleden Woerkumse oud-burgemeester

'Zorg over Hoefsvenge­bied is onnodig’: Waalwijk haalt kou uit de lucht

15 september WAALWIJK - Het Hoefsvengebied in Waalwijk is niet in beeld voor verdere woningbouw of grootschalige recreatieve ontwikkelingen. Het college wil de zorgen daarover wegnemen. De gemeente is ook niet bezig met een brede toekomstvisie voor het gebied, zo verzekert ze. ,,Maar we snappen de verwarring.”