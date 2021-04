NK Tegelwippen. Het bestaat en Altena doet mee

Labbegat wil geen windmolens in de ‘achtertuin’: 'We zijn een vergeten gebied’

20 april SPRANG-CAPELLE - Bewoners van buurtschap Labbegat in Sprang-Capelle maken zich zorgen over de komst van windmolens. In de huidige plannen wordt het mogelijk om de turbines minimaal 400 meter van hun woningen te plaatsen. Volgens de bewoners is dat veel te dichtbij, vooral met het oog op eventuele gezondheidsrisico's en geluidsoverlast.