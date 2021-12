Nog 10.000 euro in coronapotje voor ondernemers Loon op Zand: ‘als steuntje in de rug’

KAATSHEUVEL - Ondernemers in de gemeente Loon op Zand die in de problemen zijn gekomen door corona kunnen nog altijd een beroep doen op het coronastimuleringsfonds van de gemeente. Van de pot, gevuld met 100.000, is nog ruim 10.000 euro over. ,,Ondernemers kunnen tot het einde van dit jaar een verzoek indienen”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De subsidie is bedoeld om bedrijven weer op gang te helpen. Het maakt de gemeente niet uit waar de ondernemer het geld aan besteedt, zolang de aanvraag maar ten goede komt aan het bedrijf en de aanvraag te linken is aan corona. In het voorjaar huurde een ondernemer bijvoorbeeld een tent van de subsidie. ,,Zodat hij in ieder geval een overdekt terras had als hij weer open mocht.”

Steun in de rug

De subsidie, maximaal 1500 euro per aanvraag, is niet bedoeld voor het betalen van vaste lasten. Daar zijn andere overheidsregelingen voor, zegt de gemeente. ,,Het subsidiepotje is puur bedoeld als steuntje in de rug voor ondernemers die het deze tijden erg lastig hebben.” In totaal hebben ruim zeventig ondernemers dit jaar een aanvraag ingediend.

Over Rood

Voor 2022 is, vooralsnog, geen nieuw fonds beschikbaar gesteld. De gemeente wil ondernemers wel blijven steunen. Loon op Zand heeft zich aangesloten bij de stichting Over Rood, de stichting van (oud)-ondernemers die hulp biedt aan ondernemers die in financiële problemen zitten of dreigen te komen. ,,Wij raden ondernemers aan om in ieder geval contact op te nemen als er problemen zijn. Dan kunnen we samen kijken hoe het best geholpen kan worden.”