Nog altijd respect voor commandant Jan van der Putten uit Drunen

Jeugdvakan­tie­week Waspik van start: Ridderburcht krijgt vorm

12 augustus WASPIK - Op het weiland naast De Kleine Hoefjes aan de Parallelweg in Waspik waar het normaal zo rustig is, klinkt maandagmiddag feestmuziek uit de speakers en is er een oorverdovend getik van hamers te horen. De Jeugdvakantieweek in Waspik is begonnen en daarmee de laatste week schoolvakantie voor de basisschooljeugd.