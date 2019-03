Nog één keer de laatste eer bewijzen aan tante Woutje op begraafplaats Sprang-Capelle

SPRANG-CAPELLE - De ruiming en herinrichting van de algemene begraafplaats aan de Heistraat in Sprang-Capelle is gisteren afgerond met het leggen van kransen bij het verzamelgrafmonument.

Lief, grappig, een spelletjesmens. Zeker niet opdringerig, ze kende haar plaats in het gezin Van Herwijnen in Sprang-Capelle. Jannemarie en Ina koesteren veel mooie herinneringen aan tante Woutje. ,,Ze woonde 38 jaar bij ons. We waren dol op onze tante", zegt Jannemarie, die in het ZuidHollandse Ter Aar woont. ,,Daarom wilden hier per se bij zijn." Hier, dat is de algemene begraafplaats aan de Heistraat. Daar wordt deze maandagmiddag de ruiming en inrichting van het kerkhof officieel afgerond. Zo leggen de gemeente Waalwijk, heemkundevereniging Sprang-Capelle en de directie van Verhagen Kaatsheuvel, die deze klus heeft geklaard, een krans bij het verzamelgrafmonument.

Het momument maakt alles goed

Het was even schrikken voor Jannemarie toen ze per brief vernam dat het graf van tante Woutje, overleden in 1992, mogelijk geruimd zou worden. Maar het monument, waar 293 overledenen een nieuwe rustplaats hebben gevonden, maakt alles goed. ,,Het ziet er prachtig uit." Dat zeggen meer nabestaanden, waarvan er veel naar het kerkhof zijn gekomen om na de kranslegging nog eenmaal de laatste eer aan een dierbare te bewijzen. Hun namen, met geboorte- en sterfdatum, prijken op twee gedenkstenen achter het graf met de stoffelijke resten.

Een enkele zerk of grafsteen is bij het monument geplaatst. Ze zijn bijzonder van vorm, of de naam - Punselie - is te mooi om die aan de vergetelheid prijs te geven. Heemkundevereniging Sprang-Capelle heeft de keuze gemaakt. Maar wij willen meer betekenen, vertelt voorzitter Piet Pruijssers in een overvolle aula. ,,Er zijn meer prachtige graven. Veel nabestaanden onderhouden ze niet meer. We zoeken vrijwilligers die dat willen doen."

Blij met proces

Gerrit Verhagen, directeur van Verhagen Kaatsheuvel, is blij hoe het proces is verlopen. ,,Het is goed dat er een uitgebreid pakket is aangeboden, dus eventueel ook herbegraven. Het verzamelgrafmonument is mooi. Ook dat verzacht de pijn van het ruimen van een graf."