Nog een week plezier bij het kindervakantiewerk en dan weer naar school

Na een fantasievolle eerste dag hadden de oudere kinderen van Jeugdland Waalwijk dinsdag afspraak met ‘opoe en omoe’ in Antoniushof. Onder de bejaarden in huis bleek nog heel wat talent te zitten. De jongste groepen deden spelletjes en een bingo bij het Moller.

Meer kinderen dit jaar

Belangstelling om mee te doen aan de jaarlijkse vakantie-afsluiting, was er volop. ,,Aangezien we ook meer leiding hadden, konden we veertig kinderen extra aannemen. Vorig jaar 240, nu 280 deelnemers", vertelt hoofdleider Fatih Hut.

Tien kinderen kunnen dankzij steun van de Voedselbank meedoen aan de 45e editie van Jeugdland. ,,Een mooie samenwerking, dit jaar voor het eerst.”

Stichting Leergeld Heusden

Een vergelijkbare verbintenis sloot Jeugd Vakantie Vreugd Drunen met de stichting Leergeld Heusden. Hier profiteren 78 kinderen van. ,,Daar zijn we ontzettend blij om", zegt bestuurslid Cees de Wilde.

Al 63 jaar organiseert JVV het vakantiewerk. ,,Inschrijven kan bij ons per activiteit. Soms moeten we iets schrappen bij gebrek aan deelname, maar de meeste onderdelen worden goed bezocht. Populair zijn het schilderen, de bakworkshops en op woensdagmorgen Monkey Town.”

Record bij voorinschrijvingen

Het aantal voorinschrijvingen steeg naar een recordhoogte van 1154, tegen 900 in 2018. ,,We hebben ruim honderd vrijwilligers, maar er vallen er ieder jaar meer af dan er bij komen. Met name voor de spellen zouden we meer leiding goed kunnen gebruiken.”

Jeugd Vakantie Vreugd Elshout

Vragen om ‘hulpen van minimaal 16 jaar en ouders’ deden ze ook in de aanloop naar Jeugd Vakantie Vreugd Elshout. Op de herhaalde oproepen kwamen toch te weinig reacties. ,,Hierdoor hebben we ons jaarlijkse dagje uit moeten wijzigen. Heel jammer", constateert Remco van Baaijen spijtig.

Zwemmen geschrapt

Omdat er onvoldoende eigen toezicht is, vindt de leiding het onverantwoord om te gaan zwemmen en wordt het nu een droge speeldag. Als rode draad voor het programma is dit jaar ‘Op de boerderij’ gekozen. Zo'n 140 kinderen amuseren zich dagelijks rond dit thema . ,,Vrijwel alle leerlingen van de basisschool doen mee. Dat is hier in het dorp altijd zo geweest.”

Extra dagje Efteling

Onder het motto ‘Het verleden herschreven’ schrijft Stichting Jeugdpret deze week het derde lustrum met ruim 400 kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van de basisscholen in Kaatsheuvel en De Moer. Die krijgen er de vrijdag bij, een extra dag omdat het feest is en dat wordt gevierd in de Efteling, aldus voorzitter Wessel van Boven.

Centrum afgesloten

Zijn team kan rekenen op de medewerking van 168 vrijwilligers en bijdragen van 127 sponsors. Op en vanaf het Prins Mauritsplein vinden de activiteiten plaats en dinsdag was zelfs het centrum van Kaatsheuvel afgesloten voor de bekende shop- en speldag in het winkelgebied.

Nieuw terrein Waspik

Op het weiland naast De Kleine Hoefjes aan de Parallelweg is de Waspikse jeugd neergestreken. Het veldje van de Jeugdvakantieweek achter de Prins Bernhardstraat was klein en niet handig in te delen. Maar vooral: het getimmer en gefeest zorgden voor de nodige geluidsoverlast.

Omwonenden geen last

,,Hier zitten we veel beter”, zegt Roy Meijs, een van de hoofdleiders. ,,We hebben meer ruimte en alle groepen kunnen elkaar zien. Veel gezelliger. Bovendien zitten we meer aan de rand van de wijk, waardoor omwonenden geen last van ons hebben.”

Vanwege de regen ging Jeugdland Waalwijk naar binnen, waar de kinderen konden verven en spelletjes doen. Op de foto wordt Jack wordt geschminkt door Maud van den Brandt.

De vierjarige Fieke Sebregts gaat helemaal op in haar knutselwerk bij Jeugd Vakantie Vreugd Drunen.