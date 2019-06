Nog eenmaal het Mollercollege in Waalwijk bezoeken tijdens de Dag van de Bouw

Tussen de veelal kale heren of grijze dames die járen her op het Dr. Mollercollege in Waalwijk in de schoolbanken hebben gezeten, vallen Mare van Bladel uit Drunen en Bibi van de Loo uit Kaatsheuvel een beetje uit de toon. Mare, achttien lentes, Bibi, een jaartje ouder, hebben nog kersverse herinneringen aan de school, dus zou je ze deze zaterdag niet zo snel verwachten op de Dag van de Bouw. Een dag waarin nog eenmaal de school zoals die ooit was kan worden bezichtigd; vanaf de zomer wordt gestart met een metamorfose die uiteindelijk leidt tot de realisatie van 47 huurappartementen.