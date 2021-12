Nog even een kijkje nemen op Werkendamse Veerdienst III voordat het geveild wordt: ‘Het is een machtig scheepje’

Man (25) in Waalwijk opgepakt op verdenking van drugs dealen

WAALWIJK - Een 25-jarige man is zaterdagmiddag opgepakt in Waalwijk met een ‘behoorlijke hoeveelheid’ drugs op zak. Dat meldt de politie. Onder meer cocaïne en XTC had de verdachte op zak.

28 november