Nog even en het graf van Waalwijks burgemeester Moonen glanst weer: oproep vindt gehoor

Noodkreet van Heusdense horeca: onderne­mers leveren sleutels in bij burgemees­ter

1 maart DRUNEN - De actie mag dan ludiek zijn, de boodschap is dat allerminst. De symbolische overhandiging van de sleutels van twintig Heusdense horecazaken aan burgemeester Willemijn van Hees is vooral een keiharde noodkreet. Met maar één doel: ,,Nu de terrassen open, want het geld is op.”