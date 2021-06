Nog even geduld, maar dan heeft Eethen ook iets moois

EETHEN - De Lankert is de naam van het nieuwe wandelpark in Eethen. De pop-up crossbaan krijgt er een plaats in.

Als het mee zit, kunnen de inwoners van Eethen rond de jaarwisseling al wandelen door hun eigen wandelpark. Vrijdagmorgen gaven de wethouders Paula Jorritsma en Roland van Vugt het startschot voor de aanleg. Aannemer Van der Plas moet het project af gaan maken.

Geld spoorloos

In 2018 werden de eerste gedachten over een heus wandelpark geopperd, zegt Piet Hobo, voorzitter van de dorpsraad. ,,De gemeente Aalburg kwam met het idee. De inwoners zijn er vanaf het begin bij betrokken geweest.”

Sinds die tijd heeft de dorpsraad zich volop ingespannen om beweging in het project te houden. Even was het budget, dat de toenmalige gemeente Aalburg vrij had gemaakt, ‘spoorloos’. ,,Het geld was al ergens bij de nieuwe gemeente. Het was echt even kwijt”, lacht dorpsraad-secretaris Henk Branderhorst.

Wandelpad en crossbaan

Bijna zes hectare groot is het wandelpark, dat een een hoog educatief karakter moet krijgen met diverse boom-, struik- en bloemsoorten. Vanaf de Nieuwe Steeg komt een wandelpad dat uitkomt in de Molensteeg. ,,Eethen krijgt zo een mooie en verbeterde wandelverbinding tussen de twee straten”, aldus projectleider Corné Mudde.

Vooraan bij de Nieuwe Steeg wordt een pop-up crossbaan aangelegd en komt voor de schooljeugd een soort moestuin voor buitenlessen over de plantjes. Achteraan komt een honden-uitrenplaats.

Bomen en poelen

In het park komen ruim 2000 klimaatbestendig en gebiedseigen bomen die geschonken worden door Rotary Altena. Het is de bedoeling dat op 10 november (nationale boomplantdag) de jeugd komt helpen de bomen te planten. Ook komen er een poel, een plas- en drasgedeelte, staptegels en worden diverse watergangen in het park aangelegd.

Het park heeft de naam De Lankert gekregen. ,,In de volksmond is dit gebied zo bekend en de naam is aangedragen door de inwoners”, verduidelijkt Mudde. Ook het naastgelegen GDC-sportpark krijgt in de toekomst die naam, is de bedoeling.

,,We zijn er heel trots op dat het park er nu komt. Het is echt iets voor, door en van de inwoners”, zegt Hobo.

