Nog even geduld met aanpak gevaarlijk kruispunt in Haarsteeg, onderzoek nog niet klaar

Buurt Kaatsheu­vel in verzet bij Raad van State: ‘Starters­wo­nin­gen te hoog en ze passen niet in onze buurt’

DEN HAAG/KAATSHEUVEL – Zes woningen is te veel en tien meter veel te hoog. Dat was kort gezegd het betoog van buurtbewoners die donderdag de Raad van State vroegen om een stokje te steken voor de bouw van zes starterswoningen op een oude bedrijfslocatie aan de Prins Hendrikstraat in Kaatsheuvel.

19 januari