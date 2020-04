Nog even geduld, nieuwe woonwijk Werkendam met 300 huizen is in aantocht

WERKENDAM - Werkendam krijgt een nieuwe woonwijk. Als de gemeenteraad van Altena in april akkoord gaat met de plannen, zou over een kleine twee jaar de eerste paal de grond in kunnen voor de bouw van uiteindelijk minstens 300 huizen.

De wijk komt ten zuidoosten van sportcomplex De Zwaaier van Kozakken Boys, langs de Lange Wiep.

In de eerste fase gaat om zo'n 150 huizen, later moet daar dus nog minimaal hetzelfde aantal bij komen. Alle type woningen komen terug in de wijk: sociale huur, rijwoningen en twee-onder-een-kaphuizen. Ook komen er vrijstaande woningen.

Voorjaar 2022

Hoeveel huizen van welk type er gebouwd gaan worden is nog niet bekend. De oude gemeente Werkendam hanteerde wel bepaalde percentages, maar die zijn niet in beton gegoten. ,,We houden ook nog een avond om te peilen aan welke huizen nu precies behoefte bestaat en om te kijken naar andere woonwensen", licht een woordvoerder van Altena desgevraagd toe.

In principe kan komende zomer de zogenoemde voorbelasting van de grond starten. De grond die dan op het terrein wordt gereden, moet een jaar blijven liggen. ,,Na de zomer begint dan het bouwrijp en in het voorjaar van 2022 kan dan de bouw starten.”

Gasloos

Wethouder Hans Tanis is blij met het plan voor de nieuwe wijk, die volgens hem groen, duurzaam en gevarieerd wordt. Alle huizen worden gasloos.