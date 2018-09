Nog geen besluit over gaswinning in Waalwijk

Het is weer raak: vrachtwa­gen vast onder 'berucht' viaduct in Waalwijk

7 september WAALWIJK - Een vrachtwagen heeft zich vastgereden onder het viaduct over de Hertog Janstraat. Hoe groot de schade is, is niet bekend. Het is beslist niet de eerste keer dat een vrachtwagen de gegeven ruimte verkeerd inschat op die straat, al is het alweer even geleden dat deze krant erover schreef.