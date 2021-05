Nog geen spoor van dader ‘aanslag’ Heusden. Buurtbewoners flink geschrokken van alle consternatie

HEUSDEN - Over de toedracht van de ontploffing van zwaar vuurwerk bij een woning aan de Zustersteeg in Heusden is nog niets bekend. De politie is nog volop bezig met het onderzoek naar het incident, waarbij dinsdagavond laat met een gerichte actie een ruit uit de sponning werd geblazen.