Nog geen verbetering: ‘Buurt Bestuurt krijgt wéér te laat geld’

Video Auto rijdt in de sloot in Waalwijk, bestuurder is nergens te bekennen

13:05 WAALWIJK - Een auto belandde op dinsdagochtend rond 10.30 uur in de sloot naast de Valkenvoortweg in Waalwijk. De bestuurder was in de bocht de macht over het stuur verloren en kwam zo in de sloot terecht. Hij of zij was alleen nergens in de buurt van het ongeval te bekennen.