Opvallend genoeg speelt de gymzaal van het nabij gelegen d'Oultremontcollege een essentiële rol in de discussie. Volgens de clubs namelijk is in 2012 bewust gekozen voor de huidige afmetingen van Dillenburcht, mede omdat de gymzaal van het d'Oultremont in de avonduren beschikbaar zou blijven.

Volgeboekt

De nieuwe Dillenburcht is nu al alle avonden volgeboekt. De gymzaal van het d'Oultremont dient als uitwijk en is al vijf avonden per week volledig bezet door trainingsuren van de clubs. Probleem is nu dat het d'Oultremontcollege over twee jaar mogelijk stopt met de exploitatie van de gedateerde gymzaal. Als dat gebeurt, hebben de clubs volgens Albert van der Sanden (sc Elshout) een levensgroot probleem. Wat waar breng je zomaar minimaal twintig trainingsuren onder.

Van der Sanden voorziet dat het d'Oultremontcollege geen prioriteit toekent aan de gymzaal. ,,Niet voor niets gaat de school zelf overdag gebruikmaken van de nieuwe Dillenburcht."

Quote Laat Heusden de gymzaal van het d'Oul­tre­mont­col­le­ge overnemen Albert van der Sanden, sc Elshout

Meer actie

De clubs willen dat de gemeente Heusden de komende tijd een oplossing zoekt. De gemeente stelt zich echter op het standpunt dat de gymzaal van het d'Oultremont niet haar eigendom is. Als de school de gymzalen afstoot, ontstaat volgens Heusden 'een nieuwe situatie die op dat moment bekeken wordt'.

Van der Sanden wil echter veel meer voortvarendheid van de kant van de gemeente. ,,Laat de gemeente de gymzalen van het d'Oultremontcollege overnemen."