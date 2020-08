Nog nooit een kermis in het dorp gemist, maar nu moeten Tonnie en Waspik het écht zonder doen

Verbazing over ‘eenmansac­tie’ rond kermis Waalwijk: ‘Niet handig, niet construc­tief’

27 augustus WAALWIJK - Compleet verrast. Dat is de Waalwijkse oppositie over de 'eenmansactie' van LokaalBelang, die de Veiligheidheidsregio heeft gevraagd nog géén besluit te nemen over het wel of niet doorgaan van de Waalwijkse kermis. Ook sommige coalitiepartijen zijn niet echt blij met de gang van zaken.