Nog veel vragen over oefenvluchten: commandant geeft zelf uitleg in Waalwijk

De laatste van drie pareltjes klaar om opgepoetst te worden

11:31 DOEVEREN - Het ‘laatste pareltje aan het snoer’ moet uiterlijk 14 mei volgend jaar klaar zijn. Dan hebben we het over de restauratie van de Doeverensche Sluis, aan de Elshoutse Zeedijk. De slechte staat van de fundering zou nog roet in het eten kunnen gooien.