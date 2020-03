Noodgedwongen thuisblijven? Dan maar opvrolijken

DUSSEN - Als je deze zaterdag Tuincentrum Drunen binnenstapt, komt de lente je in een waaier van keuren je tegemoet. Dahlia's, narcissen, hyacinten, primussen, violen, geraniums: allemaal nodigen ze je uit ze mee te nemen om de tuin weer het gevoel te geven dat het voorjaar écht is aangebroken. De zon doet daarbij ook nog eens een duit in het zakje.

Cissy Herman uit Vlijmen heeft haar karretje volgeladen met zomergoed en potgrond om thuis haar terras aan te kleden. ,,Dat doe ik elk jaar, dus nu ook weer." Dat gaf haar altijd weer een fijn gevoel. Dit jaar is het anders. De reden is te raden: het coronavirus. ,,Er wordt gewaarschuwd om zo veel mogelijk binnen te blijven, dus voel ik me bijna schuldig dat ik dat niet heb gedaan. Ik laat elke dag een uur onze hond buiten in de duinen. Ik vraag me af: kan dat nog wel?" De kinderen heeft ze vandaag thuis gelaten - bewust.

Veel drukker

In tijden van corona zijn de meeste mensen aan huis gekluisterd. ,,Thuis willen ze het toch een beetje opvrolijken", merkt Leo van der Leer, eigenaar van Tuincentrum Drunen. ,,Vanaf woensdag werd het dan ook veel drukker dan normaal. Ze hebben te weinig omhanden, dus gaan ze de tuin opknappen. Moet gezegd: het weer werkte er ook aan mee." Niet alleen de omzet in zomergoed ziet Van der Leer aardig stijgen, ook de planten voor de huiskamer doen het goed. "Er moet groen, leven, in."

De coronacrisis kan voor Tuincentrum Drunen aardig uitpakken. Toch liggen er nog een paar beren op de weg. ,,De vertegenwoordigers voor de potterie telden altijd de voorraad, vulden die zelf aan. Ze komen niet meer langs, dus moeten we dat zelf doen. Daar gaat veel tijd inzitten." En ook: ,,Wat gaat de toekomst brengen? Mogen we wel openblijven?"

Webshop

Tuinexpress in Nieuwkuijk verkoopt zijn tuinartikelen en planten alleen via de webshop. Mede-eigenaar Luke van de Wiel merkt dat er meer online wordt besteld. ,,Opvallend is dat we flink plussen in het thuis groentes kweken. Zal ook te maken hebben met zo gezond mogelijk eten. En we verkopen heel veel aan Belgen. Daar is een lockdown, wel mogen Nederlandse bedrijven aan huis aanleveren."

In het assortimenten maken de loungesets een pas op de plaats. ,,Dat zijn dure uitgaves. Door de coronacrisis heeft het vertrouwen in de economie een knak gekregen. Dat maakt onzeker, dus doen consumenten zulke grote investeringen niet zo snel meer."

Doe-het-zelf-zaken

Bij Hubo Drunen jankt een zaagmachine. Eigenaar Eric Heijmans maakt van die planken een bloembak. Ook hij merkt dat er meer mensen zijn die doe-het-zelf-zaken bezoeken. ,,Ik zie dat vooral terug bij de verven. Die omzet stijgt. Ze zitten thuis, dus pakken ze binnen het schilderwerk op. Vooral woensdag en donderdag was het een gekkenhuis." Over de leveringen maakt Heijmans zich niet druk. ,,Een paar keer bellen, dan wordt het geregeld."