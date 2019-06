Noodkreet dierenambulance Altena: ‘Zorg voor gewonde dieren nu niet goed geregeld’

'Goudstik­ker' is een zaak van de lange adem

16 juni In 1995 komt er een discussie op gang over het Joodse kapitaal van slachtoffers van de Holocaust dat al ruim een halve eeuw onbereikbaar op geheime Zwitserse bankrekeningen staat. Dat die kwestie over het opheffen van het bankgeheim rondom deze slapende rekeningen opspeelt, betekent dat de tijdgeest verandert: ethiek en een moreel kompas spreken een woordje mee. En passant krijgt nóg een pijnlijke erfenis van de Tweede Wereldoorlog meer aandacht: roofkunst.