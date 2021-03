Noodkreet: ‘Doe de dorpshuizen in Altena zo snel mogelijk open voor de jeugd’

Nieuwe woonwijk voor De Moer: ‘maar landelijke karakter blijft’

28 februari DE MOER - De Moer tussen Kaatsheuvel en Loon op Zand krijgt er zo’n 40 tot 50 huizen bij. Woningen voor starters, doorstromers en senioren. Geïnteresseerden moeten nog wel even geduld hebben. Op zijn vroegst over twee jaar gaat de eerste schop de grond in.