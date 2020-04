Noodoproep horeca Altena: scheld lokale belastingen kwijt

‘Uitstel van executie’

,,In de gemeente Oosterhout is de precario op terrassen kwijtgescholden voor de rest van 2020, in Vught geen terrashuur zolang de verplichte sluiting voor de horeca geldt, Tholen is er kwijtschelding van huur op gemeentelijke panden tot 1 juli en in Breda wordt er voor 2020 geen toeristenbelasting in rekening gebracht. Ook in gemeente Altena dient nu ingegrepen te worden, voordat het voor veel ondernemers dadelijk te laat is. Wat er op dit moment hard nodig is, zijn maatregelen waarmee snel en eenvoudig voorzien wordt in liquiditeit van de horecaonderneming’’, aldus Venus.