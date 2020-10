Nooit meer even bij 'Jacob van Leskes' langs in Wijk en Aalburg

Het zal wennen zijn in de Grote Kerkstraat in Wijk en Aalburg. Binnenkort geen winkelend publiek meer met in de hand een volle tas kleding met het logo 'Jac van Bergeijk Mode' erop. Vanaf 14 november zullen, precies 58 jaar na opening, de deuren van de Wijk en Aalburgse modezaak annex woninginrichting op slot blijven. Arjan en Heleen van Bergeijk, broer en zus, stoppen met hun activiteiten.

In februari van dit jaar, nog voor corona, gooiden Arjan en Heleen de handdoek in de ring, hoewel ze net uit de crisisperikelen waren. De gedachte om te stoppen kreeg een definitieve wending. ,,Wij hebben veel oudere mensen als klant. Dat worden er steeds minder. En de jongeren kopen via internet. Het blijft elk jaar een gevecht", liet Arjan (54) in deze krant toen optekenen.

Quote Dat bod heeft ertoe bijgedra­gen dat we de knoop toen door hebben gehakt Heleen van Bergeijk

Om tot de beslissing te komen hielp het dat er een mooi bod op het pand kwam, vertelt Heleen (57) acht maanden later in de winkel vanwaaruit de nog aanwezige voorraad nu tegen aanlokkelijke prijzen wordt verkocht. ,,Dat bod heeft ertoe bijgedragen dat we de knoop toen door hebben gehakt. En dat we geen opvolgers hebben, speelt natuurlijk ook een rol."

De geboorte

Quote Ik zat nog op de mavo, toen pa me al meenam voor de inkoop Heleen van Bergeijk Op 14 november 1962 openden Jacob en Gijsje van Bergeijk aan de Grote Kerkstraat voor het eerst de deuren. ,,Onze ouders zijn op 23 oktober 1962 getrouwd en op 14 november ging de winkel open", vertelt Heleen over de geboorte van de zaak. Jacob van Bergeijk, die in 2008 overleed, begon zijn bedrijfsactiviteiten vanuit zijn ouderlijk huis aan de Aalburgsestraat met een bakfiets als vervoermiddel. Hij 'leerde' het vak bij Eim de Graaf aan de Bergstraat, die in manufacturen deed. Toen de winkel van kruidenier Rinus Treffers in de Grote Kerkstraat te koop kwam te staan, zag Jacob van Bergeijk zijn kans schoon. Samen met echtgenote Gijsje bouwde hij zijn bedrijf uit tot een fraaie modezaak annex woninginrichting met in totaal zo'n 1600 vierkante meter oppervlak. ,,Op het hoogtepunt hadden we twee tot drie freelance stoffeerders ter beschikking en de winkel runden we met vier medewerksters", herinnert Heleen zich.

Zelf rook Heleen net als Arjan al heel vroeg aan het grote werk. ,,Ik zat nog op de mavo, toen pa me al meenam voor de inkoop", glimlacht Heleen. Van heinde en verre kwamen de klanten naar Jac van Bergeijk. Voor de echte Wijk en Aalburgers was het ook altijd even naar 'Jacob van Leskes'. ,,Dat was in de volksmond ja. Leske, zo heette onze oma", legt Heleen uit.

Heleen zal de winkel missen, zegt ze. ,,Mijn hele leven ligt hier. Meer dan veertig jaar. Het contact met de mensen is zo afwisselend. We hebben het met veel plezier gedaan. Pas over een poosje zullen we kunnen zeggen hoe goed het is geweest. Ik denk dat ik dadelijk wel een traantje zal laten maar dan wel binnenin. Ook voor ma (Gijsje red.) zal het wennen zijn. Zij kijkt elke dag nog even in de winkel."

Heleen hoopt in hetzelfde vak voor een paar dagen in de week een werkgever te vinden. Arjan werkt inmiddels als zzp'er in de woninginrichting. De ook in het pand gevestigde verf- en behangafdeling van zwager Kees den Dekker is verhuisd naar diens pand in de Perzikstraat.