Nostalgische avond biedt Woerekummers veel herkenbaars

Benedenver­die­ping uitgebrand bij woning in Waalwijk, bewoner verdacht van brandstich­ting

WAALWIJK - Van een woning aan de Mgr. Prinsenstraat in Waalwijk is zaterdagochtend rond 9.30 uur de benedenverdieping uitgebrand. Brandweerlieden hielpen om een bewoner die op de eerste etage was, naar buiten te komen. Een bewoner is aangehouden door de politie, hij wordt verdacht van brandstichting

12 november