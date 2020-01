Noud (4) uit Oudheusden aangereden op oudejaarsavond, bestuurder rijdt door

OUDHEUSDEN - Voor de 4-jarige Noud uit Oudheusden is de afgelopen oudejaarsavond er een om snel te vergeten. De jongen werd even voor de jaarwisseling aangereden en brak zijn been op twee plaatsen. De bestuurder reed door, maar werd na een zoekactie gevonden.

Het ging mis aan de Everardus van Gochstraat in Oudheusden. Noud was op dat moment met zijn vader aan het spelen en wat vuurwerk aan het afsteken. ,,Hij was aan het zingen, dansen en lachen en had eigenlijk de avond van zijn leven”, vertelt moeder Daisy Treffers-Van Wijk. ,,Maar toen hij een stapje opzij zette vanaf de parkeerplaats, reed een automobilist vol over zijn voet. Met een soort halve salto belandde Noud op straat.”

Volgens haar reed de automobilist veel te hard. Buurtbewoners hadden hem daar die dag ook al meerdere malen op aangesproken, stelt Treffers. Na het ongeluk stopte de man kort. Vervolgens besloot hij door te rijden. ,,Ik denk vanwege de schrik.”

Hoe durf je?

,,Hoe kan iemand zo hard door een straat rijden waar kindjes op straat vuurwerk kijken. Hoe durf je?”, vraagt Daisy zich af. In alle hectiek vergeten zij en haar man om 112 te bellen. Ze besluiten Noud zelf naar het ziekenhuis te brengen. ,,Want hij schreeuwde het echt uit van de pijn.”

Ziekenhuispersoneel constateert een gebroken scheenbeen en gebroken kuitbeen. Noud zit tot zijn heup in het gips, maar maakt het naar omstandigheden goed. Woensdagavond laat mocht hij weer naar huis. ,,Het is nog even de vraag hoelang het herstel gaat duren”, zegt Treffers. ,,Dat ligt eraan of er nog een operatie nodig is.”

Online zoekactie

Terwijl Noud in het ziekenhuis bijkomt van het ongeluk, startte zijn moeder een zoekactie op Facebook. Met resultaat. Een dag later komt ze erachter wie er achter het stuur van de betrokken auto zat. ,,Hij - een jongen die tijdelijk in Nederland verblijft - is inmiddels gecontacteerd en langsgekomen met bloemen en chocolade.”

Toch doen de ouders van Noud vrijdag aangifte. ,,Daarvoor mochten we eigenlijk pas volgende week woensdag langskomen. Terwijl we alle gegevens zelf al achterhaald hebben”, klinkt het geërgerd. ,,Dus we voelden ons in eerste instantie niet echt gehoord. Gelukkig kan dat inmiddels eerder.”

Politie op de hoogte

De politie Heusden geeft desgevraagd aan dat de wijkagent op de hoogte is van het incident. ,,Er wordt contact opgenomen voor een aangifte op korte termijn.” Treffers zegt dat er donderdagmiddag onderzoek is gedaan in de straat. De politie laat weten dat dit ‘zo goed als afgerond’ is.