Nu de 80 van de Langstraat niet doorgaat, komen er alternatieve activiteiten: opbrengst naar goede doel

Er is eerder dit jaar al een streep gezet door de 80 van Langstraat. Door alle onzekerheid rond corona zag de organisatie geen kans om in september zo’n groot wandelevenement te houden. De Kennedymars brengt jaarlijks vele duizenden lopers, vrijwilligers en toeschouwers op de been. Volgens de organisatie is het ondoenlijk om mensen voldoende afstand te laten houden.

Het is voor het tweede jaar op rij dat ‘De 80' door corona niet door kan gaan. De veertigste editie is nu in 2022, in het weekend van 10 en 11 september. Maar de organisatie heeft niet stil gezeten. Er is hard gezocht naar alternatieven om mensen ook dit jaar in beweging te krijgen.

Bingokaart

Met de Mini 80 richt de organisatie zich op jeugd van alle basisscholen in De Langstraat. De kinderen kunnen in de periode van 26 juli tot 6 september allerlei wandelroutes lopen. Hiervoor is een speciale bingokaart ontwikkeld, die vanaf 16 juli aan te vragen is via www.de80.nl.

Wie een volle bingokaart inlevert, wordt beloond met een oorkonde. De opbrengst (deelname kost 2 euro) gaat naar Stichting Het Vergeten Kind. Mensen worden opgeroepen in de afsluitende week schoenen in of bij het huis op te hangen, bijvoorbeeld voor het raam of aan de vlaggenstok.

Creatieve vorm

Er komt verder een digitale versie van De 80. Trouwe lopers kunnen acht weken lang (van 19 juli tot en met 12 september) wekelijks tien kilometer wandelen. Ze leggen de afstanden vast via de app Strava. Volgens de organisatie is het een extra uitdaging om een route in een creatieve vorm af te leggen, zoals een hart, een schoen of 80.

Op zaterdag 11 september wordt een online pubquiz gehouden, met De 80 als rode draad. De presentatie van de avond is in handen van René en Teun, die normaal gesproken de wandelaars van de Kennedymars op een feestelijke manier binnenhalen. De deelnemende teams krijgen allerlei vragen over het evenement. Inschrijven kost 8 euro: de opbrengst gaat naar Villa Pardoes.