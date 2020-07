‘Nu is de tijd van dromen in Heusden, later zien we wel wat echt kan’

Samen met Deurne loopt Het land van ‘t Oude Maasje voorop als het gaat om participatie van de bevolking bij de inrichtingsplannen van de gemeente. In 2022 wordt een nieuwe omgevingswet van kracht, waarbij inspraak van burgers vereist is.

Jolanda Verbiesen is duidelijk in haar nopjes, deze woensdagmiddag op de parkeerplaats van de Coop in Oudheusden. Als manager van de afdeling Duurzaamheid en Ontwikkeling van de gemeente Heusden komt ze even een kijkje nemen bij de bevraging van het winkelend publiek over het leefklimaat in Het Land van ‘t Oude Maasje, zoals de zes kernen van de oude gemeente Heusden samen worden genoemd.

Stickers

Leidraad bij de gesprekjes die studenten van de HAS met de winkelende Heusdenaren voeren is een enquete die eerder werd gehouden over hetzelfde onderwerp. De studenten vertellen er deze middag over en laten de passanten door middel van stickers aangeven welke onderwerpen zij belangrijk vinden.

Quote Als ik een bolletje wol nodig heb, moet ik naar Drunen Tineke Mandemakers

Ad en Tineke Mandemakers bijvoorbeeld, 80 en 74 jaar, uit de kern Oudheusden, laten via het plakken van stickers weten wat voor hen belangrijk is. ,,We zouden graag wat meer voorzieningen hebben”, zegt Tineke. ,,Als ik een bolletje wol nodig heb, moet ik naar Drunen.” Zelf wonen ze in Castellum,maar in het oude deel van Oudheusden zijn de trottoirs en brandgangen wel aan vernieuwing toe, vindt Ad. ,,En er mag best wat meer politie zichtbaar op straat zijn. Een bepaalde groep jeugd heeft vrij spel en dat heeft een negatieve impact.”

Niet de gemeente Heusden, maar Klimaatplein Heusden is initiatiefnemer van de onderzoeken onder de plaatselijke bevolking. Vincent Snels van die groepering heeft bewust gekozen voor Oudheusden als startpunt van de rondvraag. ,,In de andere kernen zijn al groepjes mensen verenigd die zich om het leefklimaat bekommeren, in Oudheusden nog niet. Hopelijk geven wij daar nu een aanzet voor en wordt het opgepakt.”

Volledig scherm Logo van Het Land van 't Oude Maasje © Klimaatplein Heusden

Ook Joost Nijssen is betrokken bij Klimaatplein. Hij woont zelf in Heusden-vesting en is planoloog. ,,Deze manier van mensen betrekken bij plannen is nieuw”, legt hij uit. ,,Tot nu toe maakte de overheid plannen, zo van ‘dit is goed voor jullie’. Maar nu mogen mensen zelf meedoen aan het proces. Wij willen dat in ieder geval onder de aandacht brengen door dit soort activiteiten.”

Budget

Jolanda Verbiesen merkt op dat de gemeenteraad uiteindelijk wel de knopen doorhakt. ,,Want alle wensen van alle mensen in alle kernen uitvoeren, dat zal vermoedelijk onmogelijk zijn. Het budget is niet onbeperkt. Maar daar gaat veel aan vooraf. Het motto van onze gemeente is ‘Dromen Doen Heusden’. We zijn nu bij de dromen. Laat iedereen maar vertellen wat hij graag wil. Dan zien we straks wel wat er mogelijk is.”

Quote Heusden en Deurne lopen voorop met hun aanpak Ton Brok

Ook Ton Brok komt een kijkje nemen. Tot voor kort - hij is nu met pensioen - was hij als beleidsmedewerker Gezondheid en Milieu bij de provincie degene die zich bezighield met dit soort projecten. ,,Heusden en Deurne lopen voorop met hun aanpak met de HAS-studenten. We kijken als provincie hoe het daar verloopt en beschouwen dat als voorbeeld voor andere gemeenten. Want uiteindelijk moeten de inwoners van alle dorpen en steden kunnen meepraten over hun eigen leefmilieu.”