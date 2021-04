Nu meldt ook KPN zich in de glasvezelstrijd in Heusden: ‘Het kan geen kwaad dat inwoners keuze hebben’

VLIJMEN - Ook KPN heeft zich gemeld in de strijd om de glasvezelgunst van de Heusdenaren. KPN legt naar verwachting vanaf augustus in anderhalf jaar tijd een netwerk aan in héél de gemeente, het buitengebied uitgezonderd. En dat allemaal los van de vraag of inwoners ook daadwerkelijk een sluiting willen.

Glasvezel is ‘hot’ in Heusden. Midden-BrabantGlas staat in de startblokken om glasvezel aan te leggen in Herpt. Delta Fiber Netwerk (DFN) is druk met de voorbereidingen om een netwerk aan te leggen in een aantal kleine kernen én is bezig de animo in Drunen te peilen. Dat terwijl het buitengebied enkele jaren geleden al is ‘verglaasd’ door Midden-BrabantGlas en ook op verschillende bedrijventerreinen al glasvezel ligt.

Heel Heusden aan de glasvezel

Dat past allemaal prachtig in de ambitie van de gemeente om heel Heusden de kans te geven aan te sluiten op glasvezel, dat onder meer snel internet mogelijk maakt. Ook voor telefonie en tv biedt glasvezel meer mogelijkheden.

Nu mengt zich ook KPN in de strijd. Wethouder Kees van Bokhoven heeft woensdag z'n handtekening gezet onder een contract. ,,Het kan geen kwaad dat inwoner een keuze hebben", stelt hij in een rectie op nóg een initiatief.

In één ruk door

De bedoeling is dat KPN z'n glasvezel in anderhalf jaar tijd en in één ruk door uitrolt. Te beginnen in Drunen-Elshout. Daarna in Vlijmen-Nieuwkuijk en Haarsteeg. Oudheusden en Heusden-vesting sluiten de rij. De dorpen Hedikhuizen, Heesbeen en Doeveren zijn destijds al meegenomen bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied.

Van Bokhoven wijst erop dat KPN in heel Nederland bezig is glasvezel aan te leggen, als vervanger en alternatief voor het kopernetwerk, dat veel minder mogelijkheden kent. Overigens betekent de aanleg van glasvezel niet automatisch dat het kopernetwerk verdwijnt of wordt ‘doorgeknipt'. ,,Want niemand is verplicht over te stappen op glasvezel", stelt Van Bokhoven.

Wel campagne

KPN laat de aanleg niet afhangen van het aantal mensen dat een aansluiting tot in huis wil, al zal het bedrijf in de periode rond de aanleg waarschijnlijk wel campagne gaan voeren. ,,Als mensen toch een aansluiting van KPN willen, is het natuurlijk het gemakkelijkst en goedkoopst dat in één keer te doen.” Overigens brengt desgewenst ook DFN de glasvezel tot in huis, waarna de mensen zelf moeten kiezen voor een provider voor internet, tv en eventueel telefoon.

Eén gleuf

Is het niet vreemd dat verschillende bedrijven nu ongeveer gelijktijdig gaan graven en glasvezel aanleggen? ,,Het zijn marktpartijen. Als zij een aanvraag indienen, kunnen wij die niet zomaar weigeren. Als nóg een partij zich zou melden, geldt hetzelfde.” Soms besluiten bedrijven in onderling overleg één sleuf te graven om daarin twee buizen aan te leggen.

Net als andere aanbieders krijgt KPN korting op de leges, omdat de aanleg anders veel te duur zou uitpakken.