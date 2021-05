‘Nu niet bouwen op Vlijmen-West is gemiste kans’

VLIJMEN - Inveniam Plan & Gebiedsontwikkeling wil in de driehoek tussen Mortelweg en Wolput in Vlijmen graag tussen 100 en 300 huizen bouwen. Het aantal is mede afhankelijk van de vraag of ook anderen meedoen. Zo bezit ook de gemeente daar net als het Osse bedrijf zo’n vijf hectare grond.

Maar voorlopig is van woningbouw nog lang geen sprake. Inveniam moet eerst de Heusdense politiek zien te overtuigen van de plannen. Want tot nu toe vindt het Osse bedrijf geen gehoor in het gemeentehuis in Vlijmen. Het diende eerder al wel een officieel principeverzoek in bij het college, maar dat werd tot teleurstelling én verbazing van Bart Ophoff van Inveniam afgewezen.

Volledig scherm De verschillende eigenaars van de grond tussen de Mortelweg, Wolput en Abt van Engelenlaan in Vlijmen. © Inveniam plan & gebiedsontwikkeling Verbazing, omdat volgens Ophoff de locatie prima geschikt is voor woningbouw. Heusden geeft zelf in de Structuurvisie immers aan die plek op het oog te hebben voor mogelijke toekomstige huizenbouw. De gemeente denkt daarbij echter eerder aan de periode na 2030, terwijl Ophoff graag zo snel mogelijk aan de slag wil. Nu niet verder gaan is volgens Ophoff 'een gemiste kans', schrijft hij aan de politiek. ,,Wie weet wat het over tien jaar is.” Inveniam is eigenaar van het kassencomplex van bloemenkwekerij de Mortel.

Heusden stelt in Vlijmen voorlopig meer dan voldoende locaties te hebben voor woningbouw (onder meer Geerpark en De Grassen). Pas als woningbouw daar bijna klaar is, gaat Heusden denken aan nieuwe plannen, aldus een woordvoerder. Heusden heeft bovendien al voldoende plannen om de hoeveelheid huizen die de gemeente mág bouwen, ook daadwerkelijk te bouwen.

Ophoff echter wijst op de grote woningbehoefte die er is. Hij zegt bij het maken van de plannen nadrukkelijk te hebben gekeken naar de Woonvisie van Heusden. Volgens Ophoff komt een aantal doelgroepen die in die Woonvisie worden genoemd, nu onvoldoende aan bod. Verder verwacht hij dat Heusden, en Vlijmen in het bijzonder, een nog grotere rol gaat spelen om de woningbehoefte van vooral Den Bosch op te vangen.

Allerlei woningen

Heusden wil in de toekomst vooral gaan inbreiden in plaats van uitbreiden; dus geen nieuwe wijkjes aan de dorpen ‘vastplakken'. De plannen van Inveniam zouden daar niet goed bij passen. Maar Ophoff ziet de herontwikkeling van het kassencomplex juist als inbreiding, en een logische afronding van het dorp.

Inveniam gaat uit van sociale huurwoningen (in overleg met woningcorporatie Woonveste), vrije sector huurwoningen, starterswoningen, huizen voor één- en tweepersoonshuishoudens en levensloopbestendige woningen.

Liefst samen

Het plan geeft Vlijmen-West een veel mooiere entree, stelt Ophoff, terwijl de ontsluiting naar bijvoorbeeld de A59 prima is geregeld. Het liefst trekt Inveniam samen met Heusden op, waardoor één plan gemaakt kan worden voor tien hectare. Of voor twaalf hectare, als ook de twee hectare van bouwbedrijf Hoedemakers uit Rosmalen wordt meegerekend. Die grond ligt pal naast die van Inveniam. ,,Maar we kunnen ook alleen op onze eigen grond bouwen. We denken dan aan ruim honderd woningen.”

Rond de kassen ligt een hindercirkel. Ophoff: ,,Als wij de kassen opruimen, kan die hindercirkel weg. Daarmee is gelijk de weg open voor woningbouw op de grond van de gemeente. Dan is het dus én-én.” Tien jaar wachten ziet Ophoff niet zo zitten. Dan zal volgens hem worden gekozen voor het moderniseren van de kassen en het voortzetten van de activiteiten daarin.

Huiswerk

Volledig scherm Schetsmatige opzet van de woningbouwplannen van Iveniam plan & gebiedsontwikkeling, voor het gebied tussen de Mortelweg, Wolput en Abt van Engelenlaan in Vlijmen. © Inveniam plan & gebiedsontwikkeling Mocht de gemeente alsnog iets voelen voor woningbouwplannen tussen de Mortelweg en de Wolput, dan moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. ‘Bang’ voor bezwaren uit de buurt is Ophoff niet. ,,Iedereen mag bezwaren maken, zo werkt het nu eenmaal. Een reden te meer om ons huiswerk goed te doen en te laten zien dat we goed over ons plan hebben nagedacht.”

Hoedemakers Bouw uit Rosmalen, dat aansluitend aan de grond van Inveniam dus twee hectare grond in het gebied bezit, trekt in principe samen met Inveniam op, vertelt directeur Simon Passier. ,,Voor ons is er alles aan gelegen dat de hindercirkel van het kassencomplex gaat, want dat maakt woningbouw mogelijk.” Passier benadrukt dat zowel Hoedemakers als Inveniam veel in eigen beheer kunnen, bijvoorbeeld bestemmingsplannen maken. ,,Maar uiteraard hebben we wel de gemeente nodig.”