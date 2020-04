Nu trouwen? Dat vraagt wat improvisatie, zoals in Waalwijk

WAALWIJK - Het regent al weken telefoontjes bij gemeenten van toekomstige bruidsparen die hun huwelijk wil verzetten. Slechts een enkeling trouwt nog, zoals Vincent Duitsman en Mandy Engel. Zij gaven elkaar het jawoord op Goede Vrijdag in het oude raadhuis van Waalwijk. En dat was improviseren.

Na de trouwceremonie de ouders in de armen sluiten, het is een mooi symbolisch afscheid: je leven helemaal zelf vormgeven, samen met je man of vrouw. Maar in tijden van corona kan dat niet. ,,Dat ik mijn vader en moeder niet mag knuffelen wordt nog het moeilijkst", denkt Mandy Engel (31) daags voordat ze met Vincent Duitsman (34) in de trouwzaal van het oude raadhuis van Waalwijk in het huwelijksbootje stapte.

Trouwen op Goede Vrijdag, ook dat was eigenlijk niet zo gepland. ,,We zouden dat in augustus doen'', vertelt Vincent, opgegroeid in Waalwijk. ,,Maar Mandy is zwanger van ons eerste kind en die maand uitgerekend. Ze zou dan niet meer kunnen feesten zoals gewenst. Dus hadden we het trouwen voor de wet naar voren gehaald, het feest zouden we volgend jaar vieren."

Quote Nóg een keer de datum veranderen zou ook een beetje vreemd zijn. Alsof je nog twijfelt. Mandy Engel, Bruid

Het trouwfeest met een kerkelijke zegening in de Hasseltse kapel in Tilburg, de geboorteplaats van Mandy, kan dus niet in duigen vallen. Dat maakt het ook makkelijker om elkaar nu voor de wet het jawoord te geven. Mandy, locatiedirecteur in de kinderopvang: ,,Nóg een keer de datum veranderen zou ook een beetje vreemd zijn. Alsof je nog twijfelt. En het feest zelf was al verzet, dat scheelde al heel veel. En dan halen we het dubbel en dwars in."

Trouwen in deze tijd betekent: keuzes maken. Vincent, die in graan handelt: ,,In eerste instantie konden bijna alle gasten er bij zijn. Totdat de maatregelen werden verscherpt, moesten we ze beperken tot vijftien. Nee, de keuze was niet lastig. We houden het tot de kern. Naaste familie, broers, zussen, hun kinderen. En de getuigen.'' Mandy: ,,Jammer voor onze beste vrienden en speciaal mijn peetoom en tante. Ze begrepen het."

Diner in de tuin

Na afloop, zo was destijds bedacht maar inmiddels door corona ingehaald, zou er wat worden gedronken bij 't Slot, daarna een diner bij Bistro Jan. Dus deden ze dat gisteren thuis, in Waalwijk, in de tuin. Vincent: ,,Vanwege de veiligheid hebben we het opgesplitst. Op onze trouwdag onze ouders en de getuigen, de rest vandaag."

Trouwen, dan kom je bij het stadhuis aan in een prachtige limousine. Ook dat kan niet. Voor het kersverse echtpaar was dat ook geen punt: ze gingen met de fiets. Dus geen trouwjurk? Mandy: ,,Die had ik al, totdat ik in verwachting raakte. Daar pas ik niet meer in." Volgend jaar, bij hun feest, zal de bruid zeker stralen.

Sneu in het kwadraat

Bij een gesloten huwelijk hoort een huwelijksreis. Die van Mandy en Vincent valt in de categorie sneu in het kwadraat. ,,We zouden zondag voor een week naar Tenerife gaan", zegt Vincent. ,,Daags na de boeking werd het luchtruim gesloten." Pleister op de wonde: een voucher.

Hoe dan ook wordt 2020 een jaar om nooit meer te vergeten. Trouwen in een setting waarvan nooit iemand had gedacht dat het noodzakelijk zou zijn ‑ afstand houden, het beperken van genodigden, horeca met gesloten deuren. En in augustus verwachten ze hun eerste kind: het is een mooi lichtpunt in deze bijzondere tijden.