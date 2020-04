Oeps... Groenmedewerker brandt onkruid én bosjes plat in Drunen

Zorg bij specialis­ten ETZ omdat mensen de spoedhulp mijden: ‘Bij klachten wél komen’

3 april TILBURG - Het aantal patiënten op de spoedzorg bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is drastisch gedaald. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, stellen de specialisten. Ze roepen mensen die bijvoorbeeld hartklachten of beroerte verschijnselen hebben op om toch echt naar hun huisarts of het ziekenhuis te gaan.